На радари мюнхенців потрапив захисник Вільяреала та збірної Іспанії Пау Торрес.

Ювентус націлився на двох гравців Баварії – серед них чемпіон світу

"Жовта субмарина" оцінює свого лідера у 60 млн євро, які можуть відлякати Баварію, повідомляє Marca. Раніше головним претендентом на 24-річного центрбека вважався Реал, але саме до мадридців повинен приєднатися Алаба. За Торреса також готові поборотися МЮ, Ювентус і Челсі.

Додамо, що центрбек Вільяреала провів 21 матч у поточному сезоні та відзначився двома голами.

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