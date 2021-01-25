Баварія знайшла Алабі заміну за 60 млн євро
19:53 - Читать на русском
Баварія змушена шукати нового центрбека, який компенсує літній відхід Девіда Алаби.
На радари мюнхенців потрапив захисник Вільяреала та збірної Іспанії Пау Торрес.
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"Жовта субмарина" оцінює свого лідера у 60 млн євро, які можуть відлякати Баварію, повідомляє Marca. Раніше головним претендентом на 24-річного центрбека вважався Реал, але саме до мадридців повинен приєднатися Алаба. За Торреса також готові поборотися МЮ, Ювентус і Челсі.
Додамо, що центрбек Вільяреала провів 21 матч у поточному сезоні та відзначився двома голами.
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