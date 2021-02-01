"Мы теряем Дэвида Алабу. Мы сделали ему предложение некоторое время назад. Он не принял это предложение. Я также понимаю, что игроку, который долгое время выступал за Баварию, сейчас ищет новый вызов.

Бавария нашла Алабе замену за 60 млн евро

Мы должны думать о том, кто мог бы стать адекватной заменой Алабе. Упамекано? В этом сезоне он продемонстрировал свое качество. Конечно, мы также ведем переговоры. Это игрок, которого хотят многие крупнейшие европейские клубы, и Бавария в настоящее время является самым успешным клубом в мире в спортивном плане. Сейчас мы особенно привлекательны для таких игроков", – поделился Кан в комментарии Goal.

Добавим, что Алаба находится в структуре мюнхенцев с 2008 года. В составе Баварии он провел 408 матчей, отличился 32 голами и 49 ассистов, а в текущем сезоне является одним из лидеров "ротэн" (22 поединка).

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