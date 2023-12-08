Жирона здобула перемогу над Оріуелою (5:2) у 1/32 фіналу Кубка Іспанії. Відео голів та огляд зустрічі дивіться на "Футбол 24".

Після першого тайму підопічні Мічела програвала команді з четвертої ліги з рахунком 1:2. По перерві довелося виправляти ситуацію.

Жирона з труднощами пройшла команду четвертої ліги в Кубку Іспанії – оманливий розгром, Циганков доклався до гола

Стуані в другому матчі поспіль оформив дубль. Саме ветеран розпочав камбек своєї команди. У підсумку Жирона перемогла 2:5. Варто зауважити, що Артем Довбик в заявку на цю гру не потрапив, а Віктор Циганков з'явився на полі на 84 хвилині та встиг взяти участь у голі.