Жирона одержала победу над Ориуэлой (5:2) в 1/32 финала Кубка Испании. Видео голов и обзор встречи смотрите на "Футбол 24".

После первого тайма подопечные Мичела проигрывала команде из четвертой лиги со счетом 1:2. По перерыве пришлось исправлять ситуацию.

Жирона с трудом прошла команду четвертой лиги в Кубке Испании – обманчивый разгром, Цыганков приложился к голу

Стуани во втором матче подряд оформил дубль. Именно ветеран начал камбэк своей команды. В итоге Жирона победила 2:5. Стоит заметить, что Артем Довбик в заявку на эту игру не попал, а Виктор Цыганков появился на поле на 84 минуте и успел принять участие в голе.