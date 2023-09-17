Чемпіонат Італії 2023/24, 4-й тур

Кальярі – Удінезе – 0:0

Вилучення: В'єтеска, 90+5 (Кальярі)

Монца – Лечче – початок о 16:00

Фрозіноне – Сассуоло – початок о 16:00

Фіорентина – Аталанта – початок о 19:00

Рома – Емполі – початок о 21:45

Дженоа втратила перемогу над Наполі після 2:0 – Маліновський вийшов, щоб стати свідком камбеку

Кальярі та Удінезе не змогли здобути першу перемогу в сезоні. В очній зустрічі на Сардинії вони розписали нульову нічию, хоча господарі були дуже близькими до успіху. Підопічні Клаудіо Раньєрі шість із дев'яти ударів по воротах острів'яни провели з дистанції 5-7 метрів, але фріульці встояли.

Інтер знищив Мілан і повернувся на вершину Серії А – Мхітарян оформив дубль, Леау першим пробив оборону "змій"