Кальярі розписав нічию з Удінезе – Клаудіо Раньєрі досі залишається без перемог у Серії А
В рамках програми дня у 4-му турі італійської Серії А заплановано п'ять матчів. Звіт читайте на "Футбол 24".
Чемпіонат Італії 2023/24, 4-й тур
Кальярі – Удінезе – 0:0
Вилучення: В'єтеска, 90+5 (Кальярі)
Монца – Лечче – початок о 16:00
Фрозіноне – Сассуоло – початок о 16:00
Фіорентина – Аталанта – початок о 19:00
Рома – Емполі – початок о 21:45
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Кальярі та Удінезе не змогли здобути першу перемогу в сезоні. В очній зустрічі на Сардинії вони розписали нульову нічию, хоча господарі були дуже близькими до успіху. Підопічні Клаудіо Раньєрі шість із дев'яти ударів по воротах острів'яни провели з дистанції 5-7 метрів, але фріульці встояли.
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