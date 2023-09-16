Лідери Серії А після паузи на матчі збірних зустрічалися в Дербі делла Мадонніна. Футбол 24 разом з партнером HLIBNY DAR розповідає, наскільки Інтер та Мілан готові до старту в груповому етапі Ліги чемпіонів.

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Обидва колективи розкішно почали сезон, здобувши по три перемоги. Більше таких команд у Серії А не було. Особливо вражає ривок Інтера, який примудрився не пропустити жодного гола. Новачки Тюрам і Зоммер уже стали важливими елементами в системі Індзагі. У "россонері" варіантів в принципі не будо. У Стефано Піолі нова команда, де літні підписання повинні були залатати пробоїни.

Найбільшим побоюванням Мілана перед сьогоднішнім дербі був центр захисту. П'єр Калюлю травмувався, а Фікайо Томорі відбуває покарання за необачне вилучення в матчі з Ромою. Вже на п'ятій хвилині отримали підтвердження народної мудрості, що, де тонко, там і рветься. Малік Чау вирішив домальовувати порушення правил, а Тюрам не повівся. Маркус дограв епізод і скинув на Дімарко. Той виклав ідеальну передачу на удар Мхітаряну на лінію воротарського. Ось так Інтер вийшов уперед.

Поки "россонері" намагалися зрозуміти, як же відреагувати, ледь не пропустили вдруге. Знову не встежили за Дімарко, а він знову шукав Мхітаряна. Генріх не спромігся як слід пробити головою. Поступово Інтер почав віддавати ініціативу. Для команди Сімоне Індзагі це закономірно. Мілан спочатку заспокоїв гру, а потім потрішки почав підбиратися до воріт суперника. Чудовий шанс змарнував Тео, не зумівши влучити в площину з близької відстані.

Ближче до завершення тайму почало здаватися, що гол Мілана ось-ось трапиться. Однак Інтер – це пружина. Чим сильніше стиснути цей механізм, тим болючішою буде віддача. "Россонері" настільки захопилися налагодженням контролю на чужій половині, що проґавили контратаку 2-в-2. К'яер та Чау (знову) програли свої дуелі Дюмфрісу та Тюраму. Завершував атаку француз, яких надзвичайно легко прибрав Маліка і за розкішною траєкторією відправив м'яч у дальню дев'ятку.

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Другу половину активніше почав Мілан, але це тривало хвилин п'ять. Далі Інтер почав робити щось дуже незвичне – будувати позиційні затяжні атаки. Невже настільки "нерадзуррі" перестали боятися суперника? Замість відповіді на це питання уболівальники побачили гол. Тео, Жиру та Леау все виконали ідеально. Швидка вертикальна атака у кілька передач завершилася виходом португальця на побачення із Зоммером. Рафа пробив під рукою голкіпера. Отаким вийшов перший пропущений гол "змій" у нинішньому сезоні.

Через кілька хвилин рахунок міг би стати рівним, але Рейндерс забарився з передачею. Сімоне Індзагі відреагував потрійною заміною і знову перевів свою команду в більш захисний режим. І це знову спрацювало. Мхітарян оформив дубль, після зручної передачі Лаутаро. Стефано Піолі спробував відповісти тією ж картою, але після його потрійної заміни забив також Інтер. Лаутаро заробив пенальті, який впевнено реалізував Чалханоглу.

Перед самісіньким фінальним свистком рахунок взагалі став непристойним. Чуквуезе не зміг зберегти м'яч, а Мхітарян розігнав контратаку. Генріх вже у штрафному вивів на удар Фраттезі, а кривдник збірної України забив у своєму дебютному міланському дербі.

Завдяки цій перемозі Інтер повернувся на вершину Серії А, наразі вигравши усі матчі. Мілан залишився третім. Вже у вівторок "россонері" проведуть домашній матч Ліги чемпіонів проти Ньюкасла. У "нерадзуррі" буде на день більше, щоб відпочити, але в них виїзд до Реала Сосьєдад.

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