В рамках программы дня в 4-м туре итальянской Серии А запланировано пять матчей. Отчёт читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2023/24, 4-й тур

Кальяри – Удинезе – 0:0

Удаление: Вьетеска, 90+5 (Кальяри)

Монца – Лечче – начало в 16:00

Фрозиноне – Сассуоло – начало в 16:00

Фиорентина – Аталанта – начало в 19:00

Рома – Эмполи – начало в 21:45

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Кальяри и Удинезе не смогли одержать первую победу в сезоне. В очной встрече на Сардинии они расписали нулевую ничью, хотя хозяева были очень близки к успеху. Подопечные Клаудио Раньери шесть из девяти ударов по воротам островитяне провели с дистанции 5-7 метров, но фриульцы устояли.

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