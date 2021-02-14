Аталанта поїхала в гості до Кальярі в 22 турі Серії А. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Кальярі – Аталанта стартує о 16:00 за Києвом. Пряма трансляція на каналі Футбол 2, текстовий онлайн проводить "Футбол 24".

Аталанта протягом останнього місяця переживає падіння результатів – одна перемога в п'яти турах. Минулого вікенду команда Гасперіні втратила перемогу над Торіно після 3:0. На тижні вдалося реабілітуватися та вийти у фінал Кубка Італії.

Аталанта обігрувала Наполі без українців: Маліновський відпочивав, а Коваленко мусив вдовольнитися першим потраплянням у заявку. Сьогодні Руслан і Віктор, який, до речі, святкує 25-річчя, знову залишилися в запасі та готові підсилити гру.

Стартові склади команд

Кальярі: Краньйо – Валюкевіч, Ругані, Годін – Дзаппа, Нандес, Марін, Лікоянніс – Педро, Наінгголан – Сімеоне.

Запасні: Аресті, Вікаріо, Тріпалделлі, Калабресі, Трамоні, Асамоа, Перейро, Черрі, Паволетті, Дункан, Карбоні.

Аталанта: Спортьєлло – Джімшиті, Ромеро, Паломіно – Шутало, Пашаліч, Фройлер, Гозенс – Пессіна – Ілічіч, Сапата.

Запасні: Россі, Голліні, Меле, Мурієль, Ламмерс, Кальдара, Де Рон, Маліновський, Коваленко, Міранчук, Руджері.

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