Аталанта впоралася з Наполі (3:1) в 1/2 Кубка Італії без допомоги Руслана Маліновського та Віктора Коваленка. Огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Перший півфінальний поєдинок між Аталантою та Наполі завершився нульовою нічиєю. У матчі-відповіді суперники визначали, хто зустрінеться з Ювентусом у фіналі Кубка Італії. Віктор Коваленко вперше потрапив у заявку Аталанти, а Руслан Маліновський також готувався підсилити гру з лави запасних.

Гра пішла за прогнозованим сценарієм. Одержимий володінням Наполі намагався будувати атаки з глибини, а Аталанта увімкнула фірмовий персональний пресинг. Краще працювала зброя господарів – вони присікали розіграші суперника та змушували помилятися. Наполі активніше почав використовувати дальні передачі та навіть кілька разів прорвався до воріт Голліні, однак всі три моменти завершилися неточними ударами Інсіньє.

Аталанта відповідала різкішими та акцентованішими випадами. І забила швидкий гол. Сапата відтягнувся, знайшов вільну зону перед штрафний майданчиком, отримав м'яч і влучив під дальню стійку. Бергамаски відразу ж закріпили перевагу, коли Гозенс знайшов пасом Сапату, а той тонко віддав у дотик на Пессіну – гол!

Дуван відіграв у цих епізодах вище всіх похвал. Вони з Гозенсом були найпомітнішими в першому таймі. Аталанта повністю контролювала хід зустрічі, трикутник у складі Фройлера, Де Рона та Пессіни домінував у центрі поля і лише на флангах Наполі отримував трішки більше свободи.

А далі з Аталантою трапилося те, що й декількома днями раніше в матчі проти Торіно. Бергамаски на старті другого тайму зменшили агресію та інтенсивність, що відкрило перед суперником нові можливості.

У Наполі почали проходити передачі в небезпечні зони, гості користувалися розривами в порядках Аталанти. Лосано забив гол, який став логічним наслідком подій на полі. Мексиканець з другої спроби заштовхав м'яч у сітку після удару Бакайоко, рикошету та сейву голкіпера.

Джан П'єро Гасперіні відчув, що запахло смаженим, і терміново випустив на поле Ілічіча. Словенець миттєво повернув команді динаміку, пресинг і впевненість – справжній лідер. Йосіп створював численні моменти для партнерів (4 передачі під удар за перші 15 хвилин) і гостро бив сам. Лише спритність Оспіни, який не дозволив забити Сапаті та Пессіні, зберегла інтригу на кінцівку.

Осімхен отримав розкішну нагоду зрівняти рахунок після прострілу справа, але програв дуель голкіперу. А на іншому кінці поля через хвилину бергамаски вирішили долю зустрічі. Ілічіч і Сапата (два найкращі гравці зустрічі) вивели на удар Пессіну – конкурент Маліновського по позиції встановив підсумковий рахунок.

Аталанта перемогла 3:1 і вийшла у фінал Кубка Італії. Там "богиня" 19 травня зіграє проти Ювентуса. Руслан Маліновський і Віктор Коваленко за крок від першого апеннінського трофея. Сьогодні ж Гасперіні обійшовся без допомоги українців.

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