Аталанта поехала в гости к Кальяри в 22 туре Серии А. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Кальяри – Аталанта стартует в 16:00 по Киеву. Прямая трансляция на канале Футбол 2, текстовый онлайн проводит "Футбол 24".

Аталанта в течение последнего месяца переживает падение результатов – одна победа в пяти турах. В минувший уик-энд команда Гасперини упустила победу над Торино после 3:0. На неделе удалось реабилитироваться и выйти в финал Кубка Италии.

Аталанта обыгрывала Наполи без украинцев: Малиновский отдыхал, а Коваленко довольствовался первым попаданием в заявку. Сегодня Руслан и Виктор, который, кстати, празднует 25-летие, снова остались в запасе и готовы усилить игру.

Стартовые составы команд

Кальяри: Краньо – Валюкевич, Ругани, Годин – Дзаппа, Нандес, Марин, Ликояннис – Педро, Наингголан – Симеоне.

Запасные: Арести, Викарио, Трипалделли, Калабреси, Трамони, Асамоа, Перейро, Черри, Паволетти, Дункан, Карбони.

Аталанта: Спортьелло – Джимшити, Ромеро, Паломино – Шутало, Пашалич, Фройлер, Гозенс – Пессина – Иличич, Сапата.

Запасные: Росси, Голлини, Меле, Муриэль, Ламмерс, Кальдара, Де Рон, Малиновский, Коваленко, Миранчук, Руджери.

Маліновський не використав шанс? Італійська преса пише про гнів Гасперіні – багато критики та крихти позитиву