Полісся ефектним розгромом гарантувало собі підвищення у класі. Дивіться відео голів та огляд зустрічі.

Команді Калітвінцева вистачало і нічиєї, однак вона вирішила потішити фанатів. Ще до перерви 17-річний воротар Кременя Станіслав Оксененко тричі витягав м'яч з власної сітки. Грицук реалізував пенальті, Янаков потужно пробив з дальнього штрафного, а Будківський у дотик переправив м'яч під стійку.

Полісся розгромною перемогою 5:0 забрало другу путівку в УПЛ – залишилося визначити чемпіона Першої ліги

По перерві Полісся відвантажило супернику ще 2 голи – постарались Козак і Микитюк. Розгромна перемога дозволила клубу з Житомира святкувати перший в історії вихід до елітного дивізіону.