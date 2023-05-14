У суботу відбулось декілька матчів у другому за силою дивізіоні. Читайте звіт про поєдинки на "Футбол 24".

Перша ліга, 6-й тур

Чемпіонська група

Нива Т – Оболонь – 1:2

Голи: Галадей, 66 – Груша, 16, Краснопір, 61

Вилучення: Гатала, 86 (Нива, друга жовта картка)

Група вибування

Чернігів-ШВСМ – Буковина – 1:1

Голи: Ментей, 66 – Палагнюк, 90+1

Скорук – Прикарпаття – 0:0

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Оболонь у разі успіху з тернопільською Нивою могла достроково оформити вихід в еліту. Груша вже на початку матчу замкнув простріл з правого флангу повз голкіпера. В середині другого тайму Краснопір подвоїв перевагу "пивоварів", повторивши схожу комбінацію, але тепер з іншого флангу.

Вже за 5 хвилин Нива відродила інтригу – Галадей виборов м'яч у центрі поля, під тиском захисників прорвався у воротарський і прошив кіпера. Тернополяни мали шанси, принаймні, зрівняти, але м'яч вперто не ліз у ворота. Оболонь під кінець матчу змогла забити втретє, але арбітр угледів офсайд. На 86-ій хвилині Гатала підписав вирок господарям, заробивши другий "гірчичник" і залишивши Ниву у меншості.

Як наслідок, Оболонь набрала 27 очок і стала недосяжною для конкурентів за підвищення у класі – востаннє "пивовари" грали в УПЛ 11 років тому. Нива з 6-ма балами замикає турнірну таблиці Чемпіонської групи.

Чернігів-ШВСМ у драматичні битві з Буковиною втратив перемогу у доданий час. Перший тайм минув без голів, а по перерві Ментей з лінії штрафного вирішив закрутити у дальній кут. У його плани втрутився захисник і, намагаючись головою вибити м'яч, спрямував його у протилежний кут, дезорієнтувавши голкіпера. Палагнюк на 91-й хвилині після чергової навали і сумбуру легко катнув сферу у лівий кут – кіпер чернігівчан навіть не поворухнувся. Таким чином Чернігів набрав 19 очок і йде другим у Групі вибування, Буковина з 17-ма пунктами четверта.

У ще одному матчі Скорук розписав безгольову нічию з Прикарпаттям. Івано-франківці з 21-м балом залишаються лідерами своєї групи, дніпровці з 19-ма пунктами треті.

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