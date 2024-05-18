Байєр завершив Бундеслігу без жодної поразки. Дивіться відео голів та огляд матчу 34-го туру проти Аугсбурга.

Байєр явно не збирався втрачати "ідеальне" чемпіонство, приймаючи немотивованого середняка. Ще до середнини першого тайму підопічні Алонсо здобули комфортну перевагу – дикий ляп кіпера Аугсбурга, майстерний гол п'ятою Андріха.

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На 62-й хвилині Кюмюр один м'яч відквитав, але не більше. 90 очок, 28 перемог і 6 нічиїх, жодної поразки – такий титул Байєра запам'ятають надовго. Втім, розслаблятися зарано, адже попереду ще фінали Кубка Німеччини та Ліги Європи.