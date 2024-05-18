Фіксація ідеального чемпіонства з диким ляпом кіпера і голом п'ятою у відеоогляді матчу Байєр – Аугсбург – 2:1
21:09 - Читать на русском
Байєр завершив Бундеслігу без жодної поразки. Дивіться відео голів та огляд матчу 34-го туру проти Аугсбурга.
12’ Віктор Боніфейс
27’ Роберт Андріх
Мерт Кюмюр 62’
12’ Віктор Боніфейс
27’ Роберт Андріх
62’ Мерт Кюмюр
Байєр явно не збирався втрачати "ідеальне" чемпіонство, приймаючи немотивованого середняка. Ще до середнини першого тайму підопічні Алонсо здобули комфортну перевагу – дикий ляп кіпера Аугсбурга, майстерний гол п'ятою Андріха.
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На 62-й хвилині Кюмюр один м'яч відквитав, але не більше. 90 очок, 28 перемог і 6 нічиїх, жодної поразки – такий титул Байєра запам'ятають надовго. Втім, розслаблятися зарано, адже попереду ще фінали Кубка Німеччини та Ліги Європи.
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