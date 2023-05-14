Полісся у матчі з Кременем мало виконати усі формальності для виходу в еліту українського футболу.

Перша ліга, чемпіонська група, 6 тур

Полісся – Кремінь – 5:0

Голи: Грицук, 5 (пен.), Янаков, 21, Будківський, 44, Козак, 49, Микитюк, 84

Оболонь кількома годинами раніше стала першим новачком наступного сезону УПЛ, а Поліссю для гарантії другої путівки було достатньо і нічиєї. Житомирці ще ніколи не грали в еліті українського футболу.

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Підопічні Калітвінцева перевиконали місію зі запасом. Вже на 5-й хвилині Кушніренко заробив пенальті, який Грицук реалізував панєнкою. Янаков подвоїв перевагу Полісся могутнім штрафним ударом з 26-28 метрів. Будківський ще до перерви довів справу до розгрому.

Побиття продовжилось у другій половині і зупинилось на рахунку 5:0. Полісся забрало другу путівку в УПЛ і випереджає на очко Оболонь, з якою у наступні 2 тури визначить чемпіона Першої ліги.

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