"Сума є плюс мінус такою, про яку писали в інтернеті. Стільки мені й винні, може трохи менше. Заборгували зарплату за три місяці і підписний бонус. Я не буду називати точну суму, але заборгували достатньо – приблизно 50-60 тисяч доларів.

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Який найбільший термін, коли клуб не платив гроші? Там було по-різному у кожного футболіста. У кого чотири місяці, у кого п'ять. Я знаю, що перед вильотом до Туреччини хлопцям дали зарплату за два місяці. В інших клубах я не стикався з такими фінансовими труднощами. Все було нормально.

Хто далі буде грати за Десну? Ті, хто залишився. Звичайно, команді буде важко боротися за єврокубки, але там залишилися якісні футболісти. Не хотілося б, щоб Десна зникла з футбольної карти України, тому що це чудова команда і класний клуб. Взагалі не хочеться, щоб у нас в Україні так зникали клуби", – сказав Калітвінцев у коментарі FanDay.

Нагадаємо, саме заборгованість змусила Владислава покинути чернігівську команду і приєднатися до Олександрії.

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