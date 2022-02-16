Хачеріді судиться за мільйон доларів і чекає пропозицій – екс-захисник Динамо може завершити кар'єру
Колишній оборонець збірної України Євген Хачеріді розмірковує над тим, аби повісити бутси на цвях.
"Що Хачеріді зараз робить? Він індивідуально тренується, займається, чекає пропозицій. Але на пропозиції "а-ля від Десни" – від клубів з незрозумілим фінансовим становищем – він не погодиться. І наскільки я знаю, якщо через півроку-рік це все не зійдеться, то Хачеріді повісить бутси на цвях, тому що йому вже 34 роки і чим далі, тим більше він нікому не потрібен.
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Ще один цікавий факт: окрім того, що Хачеріді підтримує форму він, а точніше, його юристи займаються судовими справами. Ситуація наступна: брестське Динамо винне йому гроші – мільйон доларів. Це офіційно підтвердила Палата з вирішення спорів ФІФА. Білоруси незгодні, 8 лютого вони подали апеляцію. Як повідомив юрист Хачеріді Ілля Скоропашкін, рішення має бути до 31 травня 2022 року", – повідомили у програмі "ТаТоТаке".
Нагадаємо, Хачеріді більшу частину кар'єри провів у київському Динамо, за яке виступав з 2007 по 2018 рік. Потім був грецький ПАОК і Динамо Брест, яке він покинув у січні 2021-го через заборгованості по зарплаті.
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