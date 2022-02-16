"Що Хачеріді зараз робить? Він індивідуально тренується, займається, чекає пропозицій. Але на пропозиції "а-ля від Десни" – від клубів з незрозумілим фінансовим становищем – він не погодиться. І наскільки я знаю, якщо через півроку-рік це все не зійдеться, то Хачеріді повісить бутси на цвях, тому що йому вже 34 роки і чим далі, тим більше він нікому не потрібен.

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Ще один цікавий факт: окрім того, що Хачеріді підтримує форму він, а точніше, його юристи займаються судовими справами. Ситуація наступна: брестське Динамо винне йому гроші – мільйон доларів. Це офіційно підтвердила Палата з вирішення спорів ФІФА. Білоруси незгодні, 8 лютого вони подали апеляцію. Як повідомив юрист Хачеріді Ілля Скоропашкін, рішення має бути до 31 травня 2022 року", – повідомили у програмі "ТаТоТаке".

Нагадаємо, Хачеріді більшу частину кар'єри провів у київському Динамо, за яке виступав з 2007 по 2018 рік. Потім був грецький ПАОК і Динамо Брест, яке він покинув у січні 2021-го через заборгованості по зарплаті.

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