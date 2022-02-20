"Сумма является плюс минус такой, которую писали в интернете. Столько мне и должны, немного меньше. Задолжали зарплату за три месяца и подписной бонус. Я не буду называть точную сумму, но задолжали достаточно – примерно 50-60 тысяч долларов.

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Какой самый большой срок, когда клуб не платил деньги? Там было по-разному у каждого футболиста. У кого четыре месяца, а у кого пять. Я знаю, что перед вылетом в Турцию ребятам дали зарплату за два месяца. В других клубах я не сталкивался с такими финансовыми трудностями. Все было нормально.

Кто дальше будет играть за Десну? Те, кто остался. Конечно, команде будет тяжело бороться за еврокубки, но там остались высококачественные футболисты. Не хотелось бы, чтобы Десна исчезла с футбольной карты Украины, потому что это отличная команда и классный клуб. Вообще не хочется, чтобы у нас в Украине так исчезали клубы", – сказал Калитвинцев в комментарии FanDay.

Напомним, именно задолженность вынудила Владислава покинуть черниговскую команду и присоединиться к Александрии.

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