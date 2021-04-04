"Найбільше мене засмучує, що ті зусилля, які хлопці доклали, ті сили, які вони витратили, ні до чого не привели. Вони робили все те, про що ми домовлялися. Так, щось не виходило, але той обсяг роботи, який вони виконали, і бажання набрати очки викликають повагу. Шкода їхньої роботи...

Десна – Олімпік – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Були моменти, де ми не забили, але, найголовніше, моменти, в яких ми пропустили голи. Горезвісний стандарт... Знаємо, хто помилився, але ми не шукаємо крайніх. Ми разом забиваємо, разом пропускаємо. Так само разом виграємо і програємо. Хоча поки, звичайно, не виграємо.

Не вийшло забити. Крім того, ми недостатньо строго зіграли в обороні. Але це зрозуміло, адже, програючи 0:1, хлопці шукали щастя біля чужих воріт і тут вже варто віддати належне супернику. Вони провели прекрасну швидку зустрічну атаку, здорово використовували простір. Тому суть не в другому м'ячі, а в якості гри і в індивідуальній майстерності.

Команда ніяк не може забити – значить, щось не допрацьовуємо. Перш за все ми, тренери. Гравці шукають простір, діють агресивно, створюють агресію біля чужих воріт. Не можемо забити... Так, буває і таке", – цитує Калітвінцева офіційний сайт Олімпіка.

Нагадаємо, Десна забила два сухих м'ячі Олімпіку і, набравши 33 очки, піднялась на четверту сходинку, донеччани з 17-ма балами – одинадцяті.

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