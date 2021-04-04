"Больше всего меня огорчает, что те усилия, которые ребята приложили, те силы, которые они потратили, ни к чему не привели. Они делали все то, о чем мы договаривались. Да, что-то не получалось, но тот объем работы, который они выполнили, и желание набрать очки вызывают уважение. Жалко их работу...

Десна – Олимпик – 2:0 – видео голов и обзор матча

Были моменты, где мы не забили, но, самое главное, моменты, в которых мы пропустили голы. Пресловутый стандарт… Знаем, кто ошибся, но мы не ищем крайних. Мы вместе забиваем, вместе пропускаем. Так же вместе выигрываем и проигрываем. Хотя пока, конечно, не выигрываем.

Не получилось забить. Кроме того, мы недостаточно строго сыграли в обороне. Но это понятно, ведь, проигрывая 0:1, ребята искали счастья у чужих ворот и тут уже стоит отдать должное сопернику. Они провели прекрасную быструю встречную атаку, здорово использовали пространство. Поэтому суть не во втором мяче, а в качестве игры и в индивидуальном мастерстве.

Команда никак не может забить – значит, что-то не дорабатываем. Прежде всего мы, тренеры. Игроки ищут пространство, действуют агрессивно, создают агрессию у чужих ворот. Не можем забить... Да, бывает и такое", – цитирует Калитвинцева официальный сайт Олимпика.

Напомним, Десна забила два сухих мяча Олимпику и, набрав 33 очка, поднялась на четвертое место, дончане с 17-ю баллами – одиннадцатые.

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