Калитвинцев назвал главную причину поражения Олимпика от Десны
Главный тренер дончан Юрий Калитвинцев прокомментировал поражение своей команды от подопечных Александра Рябоконя.
"Больше всего меня огорчает, что те усилия, которые ребята приложили, те силы, которые они потратили, ни к чему не привели. Они делали все то, о чем мы договаривались. Да, что-то не получалось, но тот объем работы, который они выполнили, и желание набрать очки вызывают уважение. Жалко их работу...
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Были моменты, где мы не забили, но, самое главное, моменты, в которых мы пропустили голы. Пресловутый стандарт… Знаем, кто ошибся, но мы не ищем крайних. Мы вместе забиваем, вместе пропускаем. Так же вместе выигрываем и проигрываем. Хотя пока, конечно, не выигрываем.
Не получилось забить. Кроме того, мы недостаточно строго сыграли в обороне. Но это понятно, ведь, проигрывая 0:1, ребята искали счастья у чужих ворот и тут уже стоит отдать должное сопернику. Они провели прекрасную быструю встречную атаку, здорово использовали пространство. Поэтому суть не во втором мяче, а в качестве игры и в индивидуальном мастерстве.
Команда никак не может забить – значит, что-то не дорабатываем. Прежде всего мы, тренеры. Игроки ищут пространство, действуют агрессивно, создают агрессию у чужих ворот. Не можем забить... Да, бывает и такое", – цитирует Калитвинцева официальный сайт Олимпика.
Напомним, Десна забила два сухих мяча Олимпику и, набрав 33 очка, поднялась на четвертое место, дончане с 17-ю баллами – одиннадцатые.
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