Десна впевнено обіграла Олімпік у матчі 20-го туру УПЛ. Читайте звіт про на матч на "Футбол 24".

Перша половина пройшла за невеликої переваги Десни, хоча і Олімпік не сидів у обороні та шукав шляхи до воріт Литовки. Активним був Владислав Калітвінцев, який протистояв своєму батьку – Юрій Калітвінцев наразі очолює Олімпік. Найгостріший момент втратив Картушов – Тотовицький помітив вільного вінгера, проте той пробив повз дальній кут. Претензії Безбородька до Картушова були зрозумілими – нападник був у більш вигідному положенні.

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Калітвінцев-молодший мав три спроби лише у першій половині, проте не зміг пробити Кичака, а перед перервою саме Тотовицький вивів чернігівців вперед. Гуцуляк навісив з кутового на ближню стійку, Безбородько продовжив на дальню, а екс-гравець Шахтаря головою вколотив у ближній кут.

Десна продовжила контролювати гру і по перерві. Динамівці Каргбо та Беніто, які виступають за Олімпік на правах оренди, отримали по жовтій картці за розмови з арбітром, а чернігівці забили вдруге. Класна комбінація за участі Гуцуляка, Картушова та Безбородька завершилась голом останнього – він забивав уже в порожні ворота. Далі Десна віддала м'яч супернику, укріпивши свої захисні редути та майже не дали нічого створити – виключенням став удар Чогадзе. Ба більше, Конопля міг зробити рахунок розгромним, але Кичак зумів впоратись із його пострілом зі штрафного.

Таким чином, Десна набрала 33 очки та піднялась на четверте місце, Олімпік з 17 пунктами залишився одинадцятим.

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