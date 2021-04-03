Десна без особливих труднощів перемогла Олімпік у рамках 20-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Десна – Олімпік.

Десна активніше провела перший тайм та заслужено забила перед самою перервою – Тотовицький переправив у ворота скидку Безбородька. У другій половині чернігівці забили вдруге – цього разу Безбородько забивав, а асистував йому Картушов. Олімпік нічого путнього не створив, а тому Десна святкувала впевнену перемогу.

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Таким чином, Десна набрала 33 очки та піднялась на четверте місце, Олімпік з 17 пунктами залишився одинадцятим.