"Малюнок гри очікуваний – ми грали з лідером, дуже гарною командою, яку я називаю "українською" Барселоною. Очікували шалений контроль м'яча.

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Ми непогано, дисципліновано зіграли у захисті. Було багато оперативного простору, але ми не змогли використати його. Я задоволений нічиєю з чемпіоном України, тому що Шахтар – дуже хороша команда. Це супер.

Повернення Будківського? Для нас кожен футболіст – це особистість. А Пилип тиждень тому почав тренуватися в загальній групі. Йому було дуже тяжко, але він має характер, він справжній спортсмен, я задоволений його грою.

Щодо Макуана, який травмувався... Не можу нічого сказати, треба дізнатися у лікаря. Є пошкодження, а яке – не можу сказати", – цитує Калітвінцева УПЛ ТБ.

Нагадаємо, після 15-ти турів Полісся набрало 30 очок і очолило турнірну таблицю УПЛ.

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