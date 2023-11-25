"Рисунок игры ожидаемый – мы играли с лидером, очень хорошей командой, которую я называю "украинской" Барселоной. Ожидали безумный контроль мяча.

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Мы неплохо, дисциплинированно сыграли в защите. Было много оперативного пространства, но мы не смогли использовать его. Я доволен ничьей с чемпионом Украины, потому что Шахтер – очень хорошая команда. Это супер.

Возвращение Будковского? Для нас каждый футболист – это личность. А Филипп неделю назад начал тренироваться в общей группе. Ему было очень тяжело, но у него есть характер, он настоящий спортсмен, я доволен его игрой.

Относительно Макуана, который травмировался... Не могу ничего сказать, надо узнать у врача. Есть повреждение, а какое – не могу сказать", – цитирует Калитвинцева УПЛ ТБ.

Напомним, после 15-ти туров Полесье набрало 30 очков и возглавило турнирную таблицу УПЛ.

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