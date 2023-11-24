Макуана вже на 5-й хвилині небезпечно цілив з далекої відстані по центру – прямо в руки Різнику. Судков у відповідь пробив повз праву стійку. За трохи Сікан виходив сам на сам з Бойком, але впав після зіткнення з екс-кіпером Динамо, який встиг накрити м'яч. До середини тайму Зубков не зумів влучити у площину воріт, пробиваючи з вигідної позиції, Бойко завадив відзначитись Судакову, а Бондар з району одинадцятиметрової позначки не зумів замкнути у сітку.

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Грицук відповів ударом з розвороту з меж штрафного – впритирку з лівою стійкою. Наприкінці тайму Зубков цілив у дальній кут, але Бойко у стрибку дотягнувся, а згодом відбив потужний удар Степаненка.

Одразу по перерві Бондар припустився дитячої помилки і віддав пас на Будківського, але встиг заблокувати спробу форварда Полісся. Невертон закручував у ближній кут та Бойко пильнував. Крушинський у наступному епізоді влучив у стійку воріт Шахтаря, змарнувавши 100%-ий момент. Не зміг пробити Бойка і Судаков, який цілив з близької відстані. Вже у доданий час Бондар міг ставити крапку у матчі, але з близької відстані замкнув простріл повз ворота. Нічия, яка знову вивела Полісся на першу сходинку турнірної таблиці, а Шахтар залишила четвертим.

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