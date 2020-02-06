Мессі вже чекають у п'яти грандах – європейські клуби божеволіють від конфлікту в Барселоні

Достатньо було Ліонелю Мессі публічно висловити незадоволення щодо заяв технічного секретаря Барси, як топ-клуби стали в чергу за зірковим аргентинцем.

Манчестер Юнайтед, Ювентус, Інтер, ПСЖ та Манчестер Сіті є потенційними претендентами на Ліонеля Мессі, якщо форвард захоче попрощатись з Барсою, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

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Конфлікт 32-річного аргентинця з технічним секретарем "блаугранас" спровокував низку чуток про ймовірний відхід Ліонеля з каталонського гранда вже під час літнього трансферного вікна.

Нагадаємо, Мессі є вихованцем Барселони і з 2004 року захищає кольори основної команди.

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