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Мессі вже чекають у п'яти грандах – європейські клуби божеволіють від конфлікту в Барселоні

14:22 2953 Читать на русском
Мессі вже чекають у п'яти грандах – європейські клуби божеволіють від конфлікту в Барселоні
Ліонель Мессі / Фотожаба з відкритих джерел

Достатньо було Ліонелю Мессі публічно висловити незадоволення щодо заяв технічного секретаря Барси, як топ-клуби стали в чергу за зірковим аргентинцем.

Манчестер Юнайтед, Ювентус, Інтер, ПСЖ та Манчестер Сіті є потенційними претендентами на Ліонеля Мессі, якщо форвард захоче попрощатись з Барсою, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Мессі може покинути Барселону через гучний скандал – іспанська преса прогнозує радикальні наслідки конфлікту

Конфлікт 32-річного аргентинця з технічним секретарем "блаугранас" спровокував низку чуток про ймовірний відхід Ліонеля з каталонського гранда вже під час літнього трансферного вікна.

Нагадаємо, Мессі є вихованцем Барселони і з 2004 року захищає кольори основної команди.

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