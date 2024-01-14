Валенсія на виїзді здолала Кадіс у поєдинку 20-го туру Ла Ліги – Роман Яремчук пропустив гру через хворобу. Читайте звіт про матч на "Футбол 24".

Яремчук не потрапив навіть до заявки на поєдинок Валенсії проти Кадіса – українець захворів, через що пропустив кілька тренувань. "Кажани" повели в рахунку на 8-й хвилині – Дієго Лопес прорвався правим флангом, а Уго Дуро не без допомоги рикошету відкрив рахунок у грі.

Яремчук почув неприємний вердикт тренера Валенсії на матч Ла Ліги

Алькарас, втім, ще до перерви зрівняв рахунок, реалізувавши пенальті. Але по перерві забивала лише Валенсія. Спочатку Дієго Лопес проскочив до штрафного лівим флангом та пробив точно в дальній кут. А Хаві Герра добив Кадіс на останніх хвилинах, реалізувавши вихід віч-на-віч. Хесус Васкес зробив рахунок розгромним, забивши після передачі Альберто Марі.

Таким чином, Валенсія набрала 29 очок, піднявшись на восьме місце. Кадіс з 15 пунктами залишився вісімнадцятим.

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