Яремчук не попал даже в заявку на поединок Валенсии против Кадиса – украинец заболел, из-за чего пропустил несколько тренировок. "Летучие мыши" повели в счете на 8-й минуте – Диего Лопес прорвался по правому флангу, а Уго Дуро не без помощи рикошета открыл счет в игре.

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Алькарас, впрочем, еще до перерыва сравнял счет, реализовав пенальти. Но после перерыва забивала только Валенсия. Сначала Диего Лопес проскочил в штрафную по левому флангу и пробил точно в дальний угол. А Хави Герра добил Кадис на последних минутах, реализовав выход один на один. Хесус Васкес сделал счет разгромным, забив после передачи Альберто Мари.

Таким образом, Валенсия набрала 29 очков, поднявшись на восьмое место. Кадис с 15 пунктами остался восемнадцатым.

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