Севілья в рамках матчу-відкриття 34-го туру Ла Ліги не змогла переграти Кадіс (1:1), але обійшла Барселону в турнірній таблиці. Звіт читайте на "Футбол 24".

Севілья досить впевнено йде до збереження місця в топ-4 Ла Ліги, однак розслаблятись "рохібланкос" ще зарано. Бетіс тримався п'ятим всього у шести пунктах від зони ЛЧ – в таких умовах будь-яка осічка могла дорого коштувати підопічним Хулена Лопетегі. Саме тому в домашньому андалусійському дербі проти Кадіса нервіонців влаштовувала виключно перемога.

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"Жовтій субмарині" також необхідно було чіплятись за очки, адже відрив від зони вильоту становив лишень 1 заліковий бал. Гості старались виконати своє завдання, видавши солідний перший тайм – за рівності по ударах (7:7) "підводники" виявились навіть гострішими (0,55 xG проти 0,31 у Севільї. Особливо близьким до голу Кадіс був на 28-й хвилині, коли Лукас Перес вистрілив з відскоку з 11-ти метрів. Буну у своєму 100-му матчі за "рохібланкос" парирував.

Реалізувати свої моменти до перерви Кадіс не зміг, а от Севілья забила вже на 7-й хвилині внаслідок подачі з кутового, яку замкнув Ен-Несірі. 1:0! Саме з цим рахунком команди відправились на перерву.

Другий тайм виявився зовсім небагатим на моменти – до 80-х хвилин команди провели всього по два удари. Втім, Кадіс виглядав набагато симпатичніше. "Жовта субмарина" грала у сміливий відкритий футбол, змушуючи Рамон Санчес Пісхуан посвистувати. Зокрема, на 52-й хвилині екс-карпатівець Лукас Перес міг забити з п'яти метрів після подачі на правий кут воротарського майданчика. На щастя для Севільї, нападник не влучив у площину.

Ще гучнішим свист трибун став на 66-й хвилині, коли Лукас Перес зрівняв рахунок шедевральним ударом зі стандарту. М'яч облетів стінку й поцілив прямісінько в ліву дев'ятку. 1:1! За кілька хвилин гості ще й на пенальті претендували, адже після навісу з кутового м'яч зачепив лікоть Кунде, але арбітри проігнорували епізод.

Севілья огризнулась подачею на лінію штрафного та ударом Дієго Карлоса в падінні через себе. Вийшло слабенько. Набагато гострішим виявився постріл Ен-Несірі з лінії воротарського після корнера – Юсеф бив точно, однак Ледесма виручив гостей. Кадіс не закривався, намагаючись атакувати у відповідь, однак вирвати перемогу "підводникам" так і не вдалося. Як і "рохібланкос". Фінальний свисток зафіксував результативну нічию.

Таким чином, Севілья набрала 64 очки й обійшла Барселону, піднявшись на другу позицію в турнірній таблиці – втім, відрив становить всього 1 заліковий бал. Кадіс з 32 пунктами тримається сімнадцятим, ризикуючи повернутись у зону вильоту за підсумками туру.

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