Стратегія Барселони полягати в тому, щоб підписати щонайменше сім нових виконавців, повідомляє іспанська газета Sport. За інформацією джерела, каталонцям потрібен дублер для Марка-Андре тер Штегена; центральний захисник, адже Барса має попрощатися з Клеманом Лангле, Самуелем Умтіті та Оскаром Мінгесою; два латералі; фізично сильний півзахисник та пара нападників.

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Другим голкіпером має стати свій вихованець Іньякі Пенья (нині в оренді у Галатасараї). У захист Барселона хоче підписати Андреаса Крістенсена, в якого завершується контракт з Челсі. Новим півзахисником буде Франк Кессьє, перехід якого на правах вільного агента уже закритий. В атаці каталонці хочуть бачити Роберта Лєвандовські (Баварія) та бразильця Рафінью (Лідс Юнайтед).

Слід зауважити, що це не остаточний список кандидатів на переїзд до столиці Каталонії. Також на радарі Барселони перебувають Сезар Аспілікуета (Челси), Хаві Галан (Сельта), Алекс Теллес (Манчестер Юнайтед), Алехандро Грімальдо (Бенфіка), Ніколас Тальяфіко (Аякс), Алекс Морено (Бетіс).

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