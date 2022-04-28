Колишній головний тренер Барселони Рональд Куман не погоджується, що він був джерелом всіх проблем.

"Звичайно, з приходом Хаві вони покращилися в деяких речах. Вони підписали трьох атакувальних гравців. Неправильно порівнювати ці команди.

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Коли я йшов, Барса відставала від Реала на 8 очок, а тепер удвічі більше. Завдання Хаві таке ж складне, як і моє, тому не треба порівнювати. Не треба і обманювати себе – якщо ти програєш три домашні матчі поспіль, то є причини. Така сьогоднішня реальність Барселони. Їй потрібен час, щоб повернутися на колишній рівень. Треба думати на перспективу, довіряти та підтримувати тренера", – цитує Кумана Marca.

Нагадаємо, нідерландець очолив Барсу у серпні 2020-го, але протримався трохи більше року. Наприкінці жовтня 2021-го Жоан Лапорта відправив Кумана у відставку. На той момент "синьо-гранатові" посідали 9 місце в Прімері, а зараз під керівництвом Хаві йдуть другими.

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