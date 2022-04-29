Севилья в рамках матча-открытия 34-го тура Ла Лиги не смогла обыграть Кадис (1:1), но обошла Барселону в турнирной таблице. Отчет читайте на "Футбол 24".

Севилья довольно уверенно идет к сохранению места в топ-4 Ла Лиги, однако расслабляться "рохибланкос" еще рано. Бетис держался пятым на дистанции всего в 6 пунктах от зоны ЛЧ – в таких условиях любая осечка могла дорого стоить подопечным Хулена Лопетеги. Именно поэтому в домашнем андалусийском дерби против Кадиса нервионцев устраивала исключительно победа.

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"Желтой субмарине" также необходимо было цепляться за очки, ведь отрыв от зоны вылета составлял всего 1 зачетный балл. Гости старались выполнить свою задачу, выдав солидный первый тайм – при равенстве по ударам (7:7) "подводники" оказались даже более острыми (0,55 xG против 0,31 в Севилье. Особенно близок к голу Кадис был на 28-й минуте, когда Лукас Перес выстрелил с отскока с 11 метров, Буну в своем 100-м матче за "рохибланкос" парировал.

Реализовать свои моменты до перерыва Кадис не смог, а вот Севилья забила уже на 7-й минуте в результате подачи с углового, которую замкнул Эн-Несири. 1:0! Именно с этим счетом команды отправились на перерыв.

Второй тайм оказался совсем небогатым на моменты – до 80-х минут команды провели всего по два удара. Впрочем, Кадис выглядел гораздо симпатичнее. "Желтая субмарина" играла в смелый открытый футбол, заставляя Рамон Санчес Писхуан посвистывать.В частности, на 52-й минуте экс-карпатовец Лукас Перес мог забить с пяти метров после подачи на правый угол вратарской. К счастью для Севильи, нападающий не попал в створ.

Еще громче свист трибун стал на 66-й минуте, когда Лукас Перес сравнял счет шедевральным ударом со стандарта. Мяч облетел стенку и попал прямо в левую девятку. 1:1! Через несколько минут гости еще и на пенальти претендовали, ведь после навеса с углового мяч попал в локоть Кунде, но арбитры проигнорировали эпизод.

Севилья огрызнулась подачей на линию штрафного и ударом Диего Карлоса в падении через себя. Получилось слабенько. Намного более острым оказался выстрел Эн-Несири с линии вратарской после корнера – Юсеф бил точно, однако Ледесма выручил гостей. Кадис не закрывался, пытаясь атаковать в ответ, однако вырвать победу "подводникам" так и не удалось. Как и "рохибланкос". Финальный свисток зафиксировал результативную ничью.

Таким образом, Севилья набрала 64 очка и обошла Барселону, поднявшись на вторую позицию в турнирной таблице – впрочем отрыв составляет всего 1 зачетный балл. Кадис с 32 пунктами держится семнадцатым, рискуя вернуться в зону вылета по итогам тура.

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