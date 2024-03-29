Український голкіпер Андрій Лунін продовжить кар'єру в Мадриді після легких переговорів з королівським клубом.

Реал прискорив переговори з Луніним щодо нового контракту, повідомляє Relevo. Футболіст і клуб сповнені рішучості продовжити співпрацю ще на кілька років.

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Як запевняє джерело, Мадрид запропонував Андрію нову угоду ще до повторної травми Куртуа, яка просто активізувала процес. Боси клубу вважають, що українець заслужив контракт прекрасною грою в цьому сезоні.

9 сейвів проти Лейпцига у Лізі чемпіонів відкинули будь-які сумніви. І хоча в Реалі знають про слабкі сторони Луніна, українець проявив головну чесноту для топ-клубу – вміння увімкнутися у вирішальний момент.

Реал планує суттєво підвищити зарплату Андрію. У воротаря наразі один з найнижчих окладів у команді (2,8 млн євро брутто за неофіційними даними). Фран Гарсія та Арда Гюлер заробляють вдвічі більше. Новий контракт виправить цю несправедливість.

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