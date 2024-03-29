Ерік Гарсія пояснив, чому минулого літа з Барселони перейшов у оренду саме до Жирони.

"Я думав, що почну сезон у Барселоні, але сталося так, що перейшов до Жирони. Про оренду мені сказав Хаві. У мене було кілька варіантів, проте після розмови з тренером Мічелом я обрав Жирону.

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Він мені розповів про стиль гри і очікування від мене. Називав таких гравців, як Савіо та Артем Довбик. Про останнього я тоді мало що знав. Мічел був переконливим, і я ухвалив остаточне рішення приєднатися до Жирони", – зізнався Гарсія в інтерв'ю The Athletic.

Додамо, що у нинішньому сезоні центрбек провів 24 матчі та відзначився 2 голами. Навряд Жирона зможе дозволити собі повноцінний викуп Еріка у Барселони.

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