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Кадіс не збирається викуповувати Пантіча у Динамо – серб повинен повернутися до Києва

10:43 172 Читать на русском
Кадіс не збирається викуповувати Пантіча у Динамо – серб повинен повернутися до Києва
Александар Пантіч / Соцмережі

Захисник Александар Пантіч, найімовірніше, повернеться в Динамо.

Пантіч перейшов у іспанський Кадіс на правах оренди взимку цього року, захисник так і не провів за іспанський клуб жодного матчу через травму.

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Кадіс не збирається використовувати опцію викупу сербського футболіста у Динамо, тому влітку Пантіч повернеться в Київ, повідомляє eldesmarque.com.

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Центрбек перейшов у Динамо на початку 2017-го року з Вільяреала на правах вільного агента. Контракт Пантіча з киянами чинний до кінця 2021-го року.

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