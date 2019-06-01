Кадіс не збирається викуповувати Пантіча у Динамо – серб повинен повернутися до Києва

Захисник Александар Пантіч, найімовірніше, повернеться в Динамо.

Пантіч перейшов у іспанський Кадіс на правах оренди взимку цього року, захисник так і не провів за іспанський клуб жодного матчу через травму.

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Кадіс не збирається використовувати опцію викупу сербського футболіста у Динамо, тому влітку Пантіч повернеться в Київ, повідомляє eldesmarque.com.

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Центрбек перейшов у Динамо на початку 2017-го року з Вільяреала на правах вільного агента. Контракт Пантіча з киянами чинний до кінця 2021-го року.