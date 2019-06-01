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Захисник Шахтаря Додо зацікавив Сантос

10:13 225 Читать на русском
Захисник Шахтаря Додо зацікавив Сантос
Додо / фото: ФК Шахтар

Бразильський Сантос хоче зміцнити лінію оборони та перебуває у пошуках правого захисника.

Бразильський клуб розглядає п'ять кандидатур на позицію правого захисника. Один з потенційних новачків – Додо, який належить донецькому Шахтарю, повідомляє МercadodaВola.

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Нагадаємо, Додо перейшов у Шахтар в січні 2018-го року, але зігравши лише 3 матчі за донецький клуб, влітку того ж року на правах оренди перебрався у португальську Віторію Гімараєш.

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До слова, у поточному сезоні в активі Додо 12 матчів за португальський клуб в усіх турнірах, де правий захисник забив 2 голи та віддав 2 результативні передачі.

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Трансфери Трансфери чемпіонату України Шахтар Шахтар Віторія Гімараєш Віторія Гімараєш Сантос Сантос Трансфери Шахтаря Додо Додо
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