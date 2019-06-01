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Динамо підпише ганського хавбека Кадірі, – ЗМІ

00:20 536 Читать на русском
Динамо підпише ганського хавбека Кадірі, – ЗМІ
Абдул Кадірі Мохаммед / Арсенал Тула

Київське Динамо може поповнитись ганським опорником Абдулом Кадірі Мохаммедом.

Африканський півзахисник, права на якого належать австрійській Аустрії, стане гравцем київського клубу, повідомляє "Чемпіонат". Деталі угоди наразі невідомі.

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До слова, Абдул Кадірі Мохаммед минулий сезон провів в оренді в російському Арсеналі з Тули. В активі опорника 27 матчів за російський клуб в усіх турнірах, де ганець забив 2 голи та віддав 4 результативні передачі.

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Крім того, 23-річний футболіст може зіграти на позиції центрального оборонця. Мохаммед викликався до національної збірної Гани, але ще не дебютував за національну команду.

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