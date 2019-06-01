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Кадис не собирается выкупать Пантича у Динамо – серб должен вернуться в Киев

10:43 65 Читати українською
Кадис не собирается выкупать Пантича у Динамо – серб должен вернуться в Киев
Александар Пантич / Соцсети

Защитник Александар Пантич, скорее всего, вернется в Динамо.

Пантич перешел в испанский Кадис на правах аренды зимой этого года, защитник так и не провел за испанский клуб ни одного матча из-за травмы.

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Кадис не собирается использовать опцию выкупа сербского футболиста у киевского Динамо, поэтому летом Пантич вернется в Киев, сообщает eldesmarque.com.

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Центрбек перешел в Динамо в начале 2017-го года из Вильярреала на правах свободного агента. Контракт Пантича с киевлянами действует до конца 2021-го года.

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