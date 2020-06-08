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Миколенко розкрив таємницю святкування гола у ворота Олександрії

20:53 463 Читать на русском
Миколенко розкрив таємницю святкування гола у ворота Олександрії
Володимир Шепелєв та Віталій Миколенко / ФК Динамо Київ

Захисник Динамо і збірної України Віталій Миколенко поділився емоціями після перемоги над Олександрією у 25-му турі УПЛ (5:1).

15’ Віталій Буяльський
20’ Назарій Русин
65’ Віталій Миколенко
81’ Карлос Де Пена
83’ Віталій Буяльський
 
Дмитро Гречишкін 32’
Каспарс Дубра 56’
15’ Віталій Буяльський
20’ Назарій Русин
32’ Дмитро Гречишкін
56’ Каспарс Дубра
65’ Віталій Миколенко
81’ Карлос Де Пена
83’ Віталій Буяльський

"Що означає наше святкування гола? Ми з Шапаренком, Сухоручком, іншими хлопцями полюбили риболовлю і пообіцяли, що так відсвяткуємо свій перший свій гол.

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Чи був пенальті ключовим у матчі? Я б не сказав. Потрібно було просто довести до логічного завершення матч. Треба було забити 3-й м'яч", – сказав Миколенко у коментарі програмі "Профутбол".

Нагадаємо, в останньому матчі чемпіонату України підопічні Михайличенка розгромили Олександрію з рахунком 5:1 і піднялись на третю сходинку турнірної таблиці УПЛ. Третій гол у матчі забив Віталій Миколенко.

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Теги
Динамо - Олександрія Олександрія Олександрія Віталій Миколенко Віталій Миколенко Володимир Шепелєв Володимир Шепелєв Данило Сухоручко Данило Сухоручко Микола Шапаренко Микола Шапаренко
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