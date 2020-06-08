Миколенко розкрив таємницю святкування гола у ворота Олександрії

Захисник Динамо і збірної України Віталій Миколенко поділився емоціями після перемоги над Олександрією у 25-му турі УПЛ (5:1).

"Що означає наше святкування гола? Ми з Шапаренком, Сухоручком, іншими хлопцями полюбили риболовлю і пообіцяли, що так відсвяткуємо свій перший свій гол.

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Чи був пенальті ключовим у матчі? Я б не сказав. Потрібно було просто довести до логічного завершення матч. Треба було забити 3-й м'яч", – сказав Миколенко у коментарі програмі "Профутбол".

Нагадаємо, в останньому матчі чемпіонату України підопічні Михайличенка розгромили Олександрію з рахунком 5:1 і піднялись на третю сходинку турнірної таблиці УПЛ. Третій гол у матчі забив Віталій Миколенко.

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