toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ КОРОНАВІРУС ДИНАМО

Кадірі назвав основний недолік УПЛ після відновлення

20 травня 22:57 118 Читать на русском
Кадірі назвав основний недолік УПЛ після відновлення
Абдул Мохаммед Кадірі / Фото ФК Динамо

Хавбек Абдул Мохаммед Кадірі зізнався, що з нетерпінням очікує можливості повернутись на поле.

"Ми дуже довго не грали в футбол, тому всі горять бажанням нарешті взяти участь в повноцінному матчі, нехай і товариському.

Динамо та Шахтар зіграють з Рухом – УАФ опублікувала календар спарингів

Дуже незвично буде не бачити наших уболівальників на трибунах. Футбол без фанатів – як людина без душі. Але треба буде грати, і намагатися в кожному матчі досягати результату. Сподіваюся, що в наступному сезоні подібної ситуації більше не повториться", – цитує Кадірі офіційний сайт киян.

Нагадаємо, матчі УПЛ відновляться вже з 30 травня. Після 23-х турів Динамо розташувалось на третій сходинці, поступаючись Зорі за додатковими показниками.

"На цих чудових надіях Динамо можна хитро заробити": Циганков і ще 3 українці, яких рекомендують у топ-клуб АПЛ

blog_ava
"Це найкращий кандидат на продаж": Ярмоленко може стати жертвою економії Вест Хема, який опинився на межі краху
20 травня
8978
Теги
коронавірус Товариські матчі Абдул Мохаммед Кадірі Абдул Мохаммед Кадірі Динамо Динамо
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
дн
:
14
год
:
16
хв
Минай
15:00
Львів
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук