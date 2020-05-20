Кадірі назвав основний недолік УПЛ після відновлення

Хавбек Абдул Мохаммед Кадірі зізнався, що з нетерпінням очікує можливості повернутись на поле.

"Ми дуже довго не грали в футбол, тому всі горять бажанням нарешті взяти участь в повноцінному матчі, нехай і товариському.

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Дуже незвично буде не бачити наших уболівальників на трибунах. Футбол без фанатів – як людина без душі. Але треба буде грати, і намагатися в кожному матчі досягати результату. Сподіваюся, що в наступному сезоні подібної ситуації більше не повториться", – цитує Кадірі офіційний сайт киян.

Нагадаємо, матчі УПЛ відновляться вже з 30 травня. Після 23-х турів Динамо розташувалось на третій сходинці, поступаючись Зорі за додатковими показниками.

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