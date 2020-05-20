Динамо та Шахтар зіграють з Рухом – УАФ опублікувала календар спарингів

Чемпіонат України оговтується від пандемії та вже заплановано кілька топових товариських матчів.

Вже з 22 травня українські вболівальники зможуть спостерігати за товариськими зустрічами команд УПЛ та Першої ліги.

Рух визначився з місцем проведення матчів у разі виходу в УПЛ

УАФ на своєму офіційному сайті опублікувала список матчів та назвала імена арбітрів, які їх обслуговуватимуть.

Варто відзначити, що Рух обрав собі топових суперників, львів'яни зустрінуться 22 травня з Динамо, а вже через два дні на команду Юрія Бакалова очікує спаринг з чинним чемпіоном України – Шахтарем.

Нагадаємо, матчі УПЛ відновляться вже з 30 травня.

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