Кадири назвал основной недостаток УПЛ после возобновления

Хавбек Абдул Мохаммед Кадири признался, что с нетерпением ожидает возможности вернуться на поле.

"Мы очень долго не играли в футбол, поэтому все горят желанием наконец принять участие в полноценном матче, пусть и товарищеском.

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Очень необычно будет не видеть наших болельщиков на трибунах. Футбол без фанатов – как человек без души. Но надо будет играть, и стараться в каждом матче добиваться результата. Надеюсь, что в следующем сезоне подобной ситуации больше не повторится", – цитирует Кадири официальный сайт киевлян.

Напомним, матчи УПЛ возобновятся уже с 30 мая. После 23-х туров Динамо расположилось на третьей строчке, уступая Заре по дополнительным показателям.

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