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Івановіч зацікавив Барселону – відома причина

17:26 145 Читать на русском
Івановіч зацікавив Барселону – відома причина
Браніслав Івановіч / AFP

Журналістам вдалося з'ясувати подробиці потенційного трансферу до іспанської Барселони оборонця пітерського Зеніта Браніслава Івановіча.

"Блаугранас" цікавляться 34-річним сербом через фінансові обмеження, повідомляє Goal.com.

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За інформацією видання, через невпевненість із здоров'ям Самюеля Умтіті боси Барселони готові запропонувати короткотривалий контракт Івановіча. Зацікавлення досвідченим центрбеком зумовлена перевантаженою зарплатною відомістю каталонців, через що їм доводиться економити.

Браніслав Івановіч може отримати піврічну угоду на Камп Ноу, адже влітку Барселона збирається підписати центрбека Аякса Маттейса Де Лігта. У сезоні 2018/19 сербський захисник провів за Зеніт 23 матчі у всіх турнірах.

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