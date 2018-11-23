toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
ШАХТЕР - ЛЬВОВ ЛЕГАНЕС - АЛАВЕС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Иванович заинтересовал Барселону – известна причина

17:26 130 Читати українською
Иванович заинтересовал Барселону – известна причина
Бранислав Иванович / AFP

Журналистам удалось выяснить подробности потенциального трансфера в испанскую Барселону защитника питерского Зенита Бранислава Ивановича.

"Блаугранас" интересуются 34-летним сербом из-за финансовых ограничений, сообщает Goal.com.

Атлетико – Барселона: 3 главные дилеммы Вальверде перед центральным матчем тура в Испании

По информации издания, из-за неуверенности в здоровье Самюэля Умтити боссы Барселоны готовы предложить краткосрочный контракт Ивановичу. Заинтересованность в опытном центрбеке обусловлена перегруженной зарплатной ведомостью каталонцев, из-за чего им приходится экономить.

Бранислав Иванович может получить полугодовое соглашение на Камп Ноу, ведь летом Барселона собирается подписать центрбека Аякса Маттейса Де Лигта. В сезоне 2018/19 сербский защитник провел за Зенит 23 матча во всех турнирах.

Black Friday: потенциальные трансферы всех клубов Ла Лиги – Зинченко и Лунин в списках двух покупателей

Теги
Испания Трансферы Барселона Барселона Трансферы Зенита Трансферы Чемпионата Испании Бранислав Иванович Бранислав Иванович Зенит Зенит Россия Трансферы Барселоны
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
46
мин
Байер
21:30
Штутгарт
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук