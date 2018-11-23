Иванович заинтересовал Барселону – известна причина

Журналистам удалось выяснить подробности потенциального трансфера в испанскую Барселону защитника питерского Зенита Бранислава Ивановича.

"Блаугранас" интересуются 34-летним сербом из-за финансовых ограничений, сообщает Goal.com.

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По информации издания, из-за неуверенности в здоровье Самюэля Умтити боссы Барселоны готовы предложить краткосрочный контракт Ивановичу. Заинтересованность в опытном центрбеке обусловлена перегруженной зарплатной ведомостью каталонцев, из-за чего им приходится экономить.

Бранислав Иванович может получить полугодовое соглашение на Камп Ноу, ведь летом Барселона собирается подписать центрбека Аякса Маттейса Де Лигта. В сезоне 2018/19 сербский защитник провел за Зенит 23 матча во всех турнирах.

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