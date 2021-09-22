Інцидент трапився 11 вересня під час матчу дев'ятої за рангом ліги Австрії Гефіс/Заттайнс – Вікторія Брегенц. Арсанукаєв вдарив суперника головою і отримав другу жовту картку.

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Після розмови з арбітром російський футболіст не заспокоївся, а лише ускладнив ситуацію. "Я покажу вам, за що потрібно карати", – сказав Арсанукаєв. Після цього він ударом головою зламав ніс супернику.

Інформація про подію була передана в суд. Потерпілий футболіст переніс операцію, відновлення гравця займе кілька тижнів. Водночас Арсанукаєва дискваліфікували на 48 матчів. Росіянин не зможе грати в футбол до осені 2023 року.

Арсанукаєва вже вигнали з клубу, а регіональна асоціація, в якій він був зареєстрований докладає усіх зусиль, щоб він не зміг обійти дискваліфікацію, отримавши паспорт футболіста в інших австрійських аматорських асоціаціях.

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