Російського футболіста в Австрії дискваліфікували на 48 матчів
Легіонер аматорського клубу Вікторія Брегенц Рашид Арсанукаєв отримав покарання за свою ганебну поведінку.
Інцидент трапився 11 вересня під час матчу дев'ятої за рангом ліги Австрії Гефіс/Заттайнс – Вікторія Брегенц. Арсанукаєв вдарив суперника головою і отримав другу жовту картку.
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Після розмови з арбітром російський футболіст не заспокоївся, а лише ускладнив ситуацію. "Я покажу вам, за що потрібно карати", – сказав Арсанукаєв. Після цього він ударом головою зламав ніс супернику.
Інформація про подію була передана в суд. Потерпілий футболіст переніс операцію, відновлення гравця займе кілька тижнів. Водночас Арсанукаєва дискваліфікували на 48 матчів. Росіянин не зможе грати в футбол до осені 2023 року.
Арсанукаєва вже вигнали з клубу, а регіональна асоціація, в якій він був зареєстрований докладає усіх зусиль, щоб він не зміг обійти дискваліфікацію, отримавши паспорт футболіста в інших австрійських аматорських асоціаціях.
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