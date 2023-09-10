Головний тренер збірної Італії Лучано Спаллетті вніс корективи у склад перед матчем з Україною у відборі на Євро-2024.

"Скуадра Адзурра" напередодні зустрічі з командою Сергія Реброва зазнала втрат через травми. Спочатку зі складу збірної Італії були виключені креативні півзахисники Федеріко К'єза та Лоренцо Пеллегріні, а потім відправилися до своїх клубів захисник Джанлука Манчіні та вінгер Маттео Політано.

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Як повідомляє офіційний сайт Федерації футболу Італії, Лучано Спаллетті вирішив довикликати нападника Болоньї Рікардо Орсоліні. Вінгер в сезоні 2022/23 зіграв за свою команду в 34 матчах, забивши 11 голів. Орсоліні отримав виклик в збірну Італію вперше з осені 2020 року. В його активі два матчі за "Скуадру Адзурру", в яких він забив два м'ячі.

Нагадаємо, що збірна України випереджає італійців у турнірній таблиці на три пункти. Зустріч між командами запланована на 12 вересня.

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