Північна Македонія зіграла внічию проти Італії в рамках відбору на Євро-2024. Читайте рахунок та огляд матчу в цій новині на "Футбол 24".

"Шило на мило"

Роберто Манчіні – боягуз. Лише в контексті його роботи зі збірною можна знайти щонайменше два аргументи. Перший трохи хиткий, його цілком можна сприйняти за домисли. Мовляв, фахівець злякався, що вдруге поспіль не кваліфікується на великий турнір і цим заплямує тріумф на Євро-2020. Символічно, що Манчіні втік зі збірної перед матчем з Північною Македонією, яка не пустила Італію на катарський Мундіаль.

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Другий аргумент значно ґрунтовніший. Роберто спробував виставити свою відставку так, нібито це керівництво федерації не залишило йому вибору. Звинувачення на адресу Габріеле Гравіни були серйозними і в дечому навіть справедливими. Однак усе перекреслили подальші події. Манчіні дуже швидко знайшов нову роботу. Невже гроші Саудівської Аравії змогли переважити патріотизм? Головне в цій історії, що вже колишній наставник "Скуадри Адзурри" злякався сказати про все відверто. Мабуть, вже ніколи цього не зробить. Зрештою, вистачило самих лише вчинків.

На заміну покликали фахівця зі схожою вдачею. Спаллетті ідеально вміє лише скиглити. Чемпіонство з Наполі стало сюрпризом навіть нього самого. Тож Лучано не витримав тиску Скудетто і теж пішов у відставку. Слізно доводив, що дуже втомився і хоче рік відпочити. Ауреліо Де Лаурентіс підозрював, що це брехня, тому в контракті прописали солідну компенсацію, якщо тренер завчасно повернеться до роботи. Бос Наполі не прогадав – відпочинок Спаллетті не тривав і трьох місяців.

Словом, суперник збірної України змінив тренерів, але це не призвело до глобальних метаморфоз. Навіть склад на перший збір Спаллетті обрав, ніби прізвища йому диктував Манчіні.

Багато нервів, мало користі

За день до гри італійцям довелося вносити зміни у розроблений план. Через травми розташування національної команди покинули Лоренцо Пеллегріні та Федеріко К'єза. Це два гравці основного складу. Особливо великою стала втрата гравця Ювентуса, адже з вінгерами великі проблеми. Проти Північної Македонії вийшли Політано й Дзакканьї, який в Лаціо грає в півзахисті. Цікаво, скільки разів Спаллетті вже пошкодував, що не викликав Доменіко Берарді. лідер Сассуоло встиг довести, що його форма зараз у повному порядку.

Такий гравець Італії не завадив би, адже Берарді як ніхто інший здатен протидіяти масованій обороні. А македонці в цьому компоненті дуже вправні. У такому стилі вони пробивалися на ЧС-2022, не стали нічого вигадувати й сьогодні. Хоча Барелла дуже хотів зруйнувати плани гостей. Ніколо так поспішав відкрити рахунок, що не помітив, як опинився в глибокому офсайді. Арбітри ухвалили максимально закономірне рішення не зараховувати взяття воріт.

Найактивнішим гравцем на полі був Федеріко Дімарко. Це якісно компенсувало присутність Дзакканьї на позиції вінгера. Фулбек Інтера сміливо йшов у атаку й постійно намагався загострювати. Після кутових двічі знаходив Крістанте. У першому випадку Браян не зумів влучити у площину, а у другому – розкішно зіграв Дмітрієвскі. Багато стрався Іммобіле. Втім, у діях Чіро було занадто багато метушні. Це заважало. Новий капітан "Скуадри Адзурри" припускався помилок у вирішальний момент.

Результат міг робити найдорожчий італієць в історії. Барелла класно закинув із глибини, а Тоналі відкрився за спини захисникам. Цілив у ближній кут Сандро, але м'яч лише струснув стійку. Північна Македонія відповіла не менш гостро. Аліоскі промчав лівим флангом і вирізав класну передачу на дільній край воротарського. Там Міовскі бив головою у падінні, але не влучив у площину. Ближче до кінця тайму Аліоскі вже ні з ким не ділився. Бив сам. Доннарумма виручив.

Нічия на користь України

На самому початку другого тайму за всі змарновані моменти реабілітувався Іммобіле. Дзаньйоло, який вийшов на заміну по перерві, організував момент для Барелли. Ніколо бив сильно, але в поперечину. А добивання – це стихія капітана Лаціо. Чіро першим зреагував на відскок, елегантно ударом головою переправивши м'яч у сітку.

Здавалося, зміна у рахунку повинна була розкрити гру. Натомість сталося навпаки. Італії вже не потрібно було активно йти вперед. Лучано Спаллетті дуже хотів, щоб його команда контролювала м'яч. Цим вона й займалася, зовсім забувши про загострення. В таких випадках ключовою стає оборона, а там виникла пробоїна. Джанлука Манчіні отримав ушкодження й завчасно покинув поле. Ймовірно, це ще одна серйозна втрата на гру з Україною, яка відбудеться 12 вересня.

Приблизно після години матчу македонці серйозно підняли темп. Особливо старався Аліоскі. Спочатку він небезпечно пробивав у дальній кут (трохи неточно). Потім заробив перспективний штрафний. До м'яча підійшов Еніс Барді. І ось капітан зробив усе ідеально. Розкішний удар в дальню дев'ятку виявився недосяжним навіть для височенного Доннарумми.

Спаллетті нервово почав змінювати гру. Вийшло кілька свіжих гравців у напад. Але що це може змінити, коли доставити м'яч вперед практично нікому. Та ще й Північна Македонія готова у будь-який момент вжалити у відповідь. Останні хвилини перетворилися на сумбурну боротьбу. Про футбол говорити не доводиться.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував цілком закономірну нічию. Македонці продовжити успішну серію проти "Скуадри Адзурри". Італія не змогла влаштувати новому тренеру переможний дебют. Тепер матч з Україною матиме надзвичайно велике значення. У команди Сергія Реброва 7 очок в активі, а учасники звітного матчу відстають на три пункти. Щоправда, Апеннінці мають гру в запасі.