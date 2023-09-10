Збірна України вже вилетіла до Мілана, де зіграє з Італією у поєдинку кваліфікації до Євро-2024.

Збірна України провела відновлювальне тренування на полі "Fair Play-Арени". З командою тренувався Микола Матвієнко, якого замінили після першого тайму, а от Олександр Тимчик покинув розташування "синьо-жовтих" та продовжить відновлення в Динамо, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Після тренування делегація покинула базу в Тшебениці, після чого вирушила чартерним рейсом з Вроцлава до Мілана, де збірна України зіграє з Італією.

До слова, "синьо-жовті" наразі посідають друге місце у групі C, набравши 7 очок після 4 турів. Італія після 3 зіграних матчів має в активі 4 пункти. Поєдинок Італія – Україна відбудеться 12 вересня, початок о 21:45.

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