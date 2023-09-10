Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти внес коррективы в состав перед матчем с Украиной в отборе на Евро-2024.

"Скуадра Адзурра" накануне встречи с командой Сергея Реброва понесла потери из-за травм. Сначала из состава сборной Италии были исключены креативные полузащитники Федерико Кьеза и Лоренцо Пеллегрини, а затем отправились в свои клубы защитник Джанлука Манчини и вингер Маттео Политано.

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Как сообщает официальный сайт Федерации футбола Италии, Лучано Спаллетти решил довызвать нападающего Болоньи Рикардо Орсолини. Вингер в сезоне 2022/23 сыграл за свою команду в 34 матчах, забив 11 голов. Орсолини получил вызов в сборную Италию впервые с осени 2020 года. В его активе два матча за "Скуадру Адзурру", в которых он забил два мяча.

Напомним, что сборная Украины опережает итальянцев в турнирной таблице на три пункта. Встреча между командами запланирована на 12 сентября.

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