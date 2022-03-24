"Скуадра Адзурра" не змогла впоратись з македонцями у боротьбі за вихід у фінал кваліфікації на ЧС-2022. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Італія з перших хвилин взяла в облогу ворота Північної Македонії, але захист гостей працював злагоджено і надійно. В середині тайму одразу два моменти змарнували Берарді та Іммобіле – в обох випадках врятували оборонці.

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На 30-й хвилині "Скуадра Адзура" знову мала шанс повести в рахунку, коли дитячої помилки припустився Столе Дімітрієвскі. Кіпер Північної Македонії незграбно вибив м'яч прямо на Берарді і форвард Сассуоло пробив у лівий кут воріт. Однак удар вийшов не надто сильним і Дімітрієвскі встиг повернутись і у падінні врятувати свої ворота. Згодом потужний удар здалеку від Іммобіле знову прийшовся у захисника.

Наприкінці тайму Чурлінов в середині поля підхопив м'яч і помчав на побачення з Доннаруммою. Запахло сенсацією! Однак Флоренці зумів наздогнати суперника на самісінькій лінії штрафного і у підкаті вибити м'яч. На останній хвилині македонці вдруге втекли у швидку контратаку і Трайковскі з правого флангу намагався впіймати Доннарумму на протиході, але Джанлуїджі впорався.

Берарді по перерві двічі небезпечно закручував у ворота македонців – спочатку його удар потягнув Дімітрієвскі, а за мить м'яч просвистів повз ліву стійку. Згодом Доменіко знову не влучив, пробивши над поперечиною. Осміліли і македонці, які все більше опинялися на половині поля Італії. Берарді у цьому матчі феєрично не щастило – опинившись буквально перед голкіпером македонців він, пробиваючи з розвороту, вже бачив м'яч у сітці, однак в останню мить оборонець заблокував удар.

Захист Північної Македонії у цьому матчі був схожий до притистояння українців російській агресії – потужна італійська атака розбивала собі зуби на підступах до воротарського майданчика суперника. Пелегріні за 5 хвилин до завершення закручував з гострого кута – знову неточно. На другій доданій хвилині вся Італія завмерла – Трайковскі наважився на ризикований удар з-за меж штрафного майданчика у дальній кут і... забив! На останніх секундах Флоренці міг врятувати, але не пощастило.

Чинні чемпіони Європи пропустять другий поспіль чемпіонат світу, а Північна Македонія у вівторок, 29 березня, у фіналі зустрінеться зі збірною Португалії.

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