"Скуадра Адзурра" не смогла справиться с македонцами в борьбе за выход в финал квалификации на ЧМ-2022. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Италия с первых минут осадила ворота Северной Македонии, но защита гостей работала слаженно и надежно. В середине тайма сразу два момента упустили Берарди и Иммобиле – в обоих случаях спасли защитники.

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На 30-й минуте "Скуадра Адзура" снова имела шанс повести в счете, когда детскую ошибку допустил Столе Димитриевски. Кипер Северной Македонии выбил мяч прямо на Берарди и форвард Сассуоло пробил в левый угол ворот. Однако удар получился не слишком сильным и Димитриевски успел вернуться и в падении спасти свои ворота. Впоследствии мощный удар издалека от Иммобиле снова пришелся в защитника.

В конце тайма Чурлинов в середине поля подхватил мяч и помчался на свидание с Доннаруммой. Запахло сенсацией! Однако Флоренци сумел догнать соперника на линии штрафной и в подкате выбить мяч. На последней минуте македонцы повторно убежали в быструю контратаку и Трайковски с правого фланга пытался поймать Доннарумму на противоходе, но Джанлуиджи справился.

Берарди после перерыва дважды опасно закручивал в ворота македонцев – сначала его удар потянул Димитриевски, а через мгновение мяч просвистел мимо левой стойки. Впоследствии Доменико снова не попал, пробив над перекладиной. Осмелели и македонцы, все больше оказывавшиеся на половине поля Италии. Берарди в этом матче феерически не везло – оказавшись буквально перед голкипером македонцев, он, пробивая с разворота, уже видел мяч в сетке, однако в последний момент защитник заблокировал удар.

Защита Северной Македонии в этом матче была похожа на противостояние украинцев российской агрессии – мощная итальянская атака разбивала себе зубы на подступах к вратарской площадке соперника. Пелегрини за 5 минут до завершения закручивал с острого угла – снова неточно. На второй добавленной минуте вся Италия замерла – Трайковски решился на рискованный удар из-за пределов штрафной в дальний угол и... забил! На последних секундах Флоренци мог спасти, но не повезло.

Действующие чемпионы Европы пропустят второй подряд чемпионат мира, а Северная Македония во вторник, 29 марта, в финале встретится со сборной Португалии.

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